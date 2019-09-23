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Татар-информ

23 сентября 2019, 14:01

Происшествия

100 дворов и три села Татарстана: закончились поиски мужчины в красных лампасах и с гармонью в руках

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Происшествия

100 дворов и три села Татарстана: закончились поиски мужчины в красных лампасах и с гармонью в руках

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Больше шести часов потребовалось спасателям ЗПСО №4, чтобы найти в селе Верхняя Серда потерявшегося мужчину.

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане спасли мужчину, который потерялся на границе двух районов с гармонью в руках и замерзал в поле, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 3.18 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение от мужчины. Он рассказал, что потерялся на границе Арского и Атнинского районов. Последним опознавательным знаком был дорожный указатель "Старая Юльба" возле озера», – уточнили в МЧС.

В какую сторону идет мужчина пояснить не мог. Рассказал, что сильно замерз и сейчас идет по каменной дороге со стороны Атнинского района домой в село Старый Менгерь. Одет в темные брюки с красными лампасами, темную куртку, в руках держит гармонь.

Спасатели совместно с группой Арского пожарно-спасательного гарнизона обследовали дороги, почти 100 дворов в трех населенных пунктах. Кроме того, искали потерявшегося мужчину возле реки Красная.

Более шести часов потребовалось спасателям ЗПСО №4, чтобы найти в селе Верхняя Серда потерявшегося мужчину. В медицинской помощи спасенный не нуждался.


 

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