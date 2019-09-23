Альфа-Банк в Татарстане объявил финансовые итоги деятельности за первое полугодие 2019 года

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Альфа-Банк в Республике Татарстан подвел итоги работы за первое полугодие 2019 года.

Согласно данным финансовой отчетности за первое полугодие 2019 года, операционная прибыль филиала Альфа-Банка в Республике Татарстан составила свыше 2 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель увеличился до 97 млрд рублей.

Общий объем средств на счетах клиентов превысил 19 млрд рублей. При этом средства физических лиц – депозиты и текущие счета – продемонстрировали рост на 33% по сравнению с первым полугодием прошлого года и составили почти 9 млрд рублей.

На 1 июля 2019 года корпоративный кредитный портфель составил свыше 88 млрд рублей. Кредитный розничный портфель в Республике Татарстан увеличился в полтора раза, до 8,7 млрд рублей.

«Рост кредитного портфеля во многом продиктован ростом спроса на ипотечные кредиты, – отметил региональный управляющий ОО «Казанский» Альфа-Банка Владислав Абрамов. – В Казани Центр ипотечного кредитования Альфа-Банка открылся во II квартале 2019 года, и на текущий момент у нас выдано 355 кредитов на общую сумму свыше 558 млн рублей».

«Сегодня Альфа-Банк в Татарстане предлагает клиентам не только привлекательные ставки по ипотеке, но и высокотехнологичные сервисы, которые позволяют быстро подать заявку и получить предодобренное предложение. До конца года мы планируем нарастить объем ипотечного портфеля в Казани до 1,5 млрд рублей», – добавил Владислав Абрамов.

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