Казанские кардиологи рассказали, сколько соли можно есть в сутки

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Употребление большого количества сдобы, сладкого и поваренной соли приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» напомнила главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Татарстана, заместитель главного врача казанской городской клинической больницы № 7 Зульфия Ким.

«Среди факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний – избыточная масса тела и неправильное питание, которое предполагает большое количество простых углеводов – сдобы и сладостей, а также поваренной соли», –сообщила спикер.

«На сегодня в правилах здорового сердца прописано, что в день можно употреблять не более 5 граммов соли. Тогда мы можем говорить о коррекции сердечно-сосудистых заболеваний, которые есть или могут развиться у человека», – отметила кардиолог.

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