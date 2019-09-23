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Татар-информ

23 сентября 2019, 13:15

Hi-Tech

«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов

Hi-Tech

«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов

Для просмотра телеканалов сверхвысокой четкости необходим телевизор с поддержкой 4K.

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). «Ростелеком» официально запустил вещание четырех телеканалов в формате 4K (Ultra HD) в сервисе Wink и «Интерактивном ТВ».

4K — телевидение сверхвысокой четкости: минимальное разрешение 3840×2160 пикселей с соотношением сторон 16:9, что в четыре раза больше, чем поддерживает FullHD. Формат 4K обеспечивает невероятную четкость и реалистичность изображения на экране и более яркую цветовую палитру, чем предыдущие стандарты.

В настоящее время подписчикам сервисов «Ростелекома», в зависимости от подключенного пакета, в формате 4K доступны телеканалы:

Ultra HD Cinema — самые популярные сериалы и кассовые фильмы в жанре экшн;

Eurosport 4K — первый мультиспортивный канал, доступный всем любителям спорта в сверхвысоком качестве вещания;

Insight UHD — телеканал развлекательно-приключенческой тематики: инновационная документалистика, реалити-шоу, экстремальные путешествия и спорт;

Russian Extreme Ultra — экстремальный контент: сноуборд, скейтборд, маунтинбайк, BMX, альпинизм, паркур, авто- и мотоспорт, экзотические путешествия, а также тематическое кино.

Запуску телеканалов в формате 4K предшествовало углубленное тестирование вещания, которое подтвердило корректность передачи картинки сверхвысокой четкости. В перспективе планируется увеличение количества телеканалов сверхвысокой четкости в Wink и «Интерактивном ТВ».

Для просмотра телеканалов сверхвысокой четкости необходим телевизор с поддержкой 4K. При стандартном домашнем подключении также необходима ТВ-приставка с поддержкой 4K. Без приставки такой контент можно смотреть с помощью приложения Wink в Smart TV, мобильного приложения или видеопортала wink.rt.ru.

 

 

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,0 млн абонентов, платного ТВ — 10,2 млн, из них свыше 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

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