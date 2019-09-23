Под Зеленодольском, уходя от столкновения, иномарка вылетела в кювет, пострадали два ребенка

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Под Зеленодольском, уходя от столкновения, легковушка «КИА» вылетела в кювет, пострадали два ребенка и взрослый. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне в 15.40 на 116-м км трассы Йошкар-Ола водитель автомобиля "КИА", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал с дороги и опрокинулся в кювет», – уточнили в ГИБДД.

Как рассказал автоинспекторам водитель иномарки, его подрезал другой автомобиль, и, чтобы избежать столкновения, он свернул на обочину.

В результате аварии пострадали двое маленьких пассажиров иномарки – 13 и 10 лет. Также травмы получил 41-летний мужчина, который находился на пассажирском сиденье «КИА».



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