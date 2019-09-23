Главный кардиолог Казани: 20% россиян находятся в группе риска развития инфарктов и инсультов

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Примерно 20% населения России находится в группе риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Татарстана, заместитель главного врача казанской городской клинической больницы № 7 Зульфия Ким.

«По результатам диспансеризации в Российской Федерации больше 20% населения относятся к категории очень высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. И это мы не говорим о тех, кто уже страдает гипертонией и атеросклерозом, а их очень много», – объяснила медик.

По словам врача, ежегодно около 17 млн человек во всем мире погибают от сердечно-сосудистых заболеваний.

«В 1999 году было предложено отмечать Всемирный день сердца, чтобы обратить внимание общества на то, что примерно 80% смертей (вызванных сердечно-сосудистыми заболеваниями – прим. Т-и) можно предотвратить, своевременно предупредив развитие атеросклеротического процесса. Он в том числе является причиной инфарктов и инсультов», – отметила Зульфия Ким.

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