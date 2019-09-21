WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

23 сентября 2019, 14:18

Духовная жизнь

Муфтий Татарстана: «Ни один нормальный человек не может оставаться атеистом»

Рекомендуем

Духовная жизнь

Муфтий Татарстана: «Ни один нормальный человек не может оставаться атеистом»

Фото: Салават Камалетдинов

Камиль хазрат Самигуллин встретился с мусульманской молодежью.

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин опасается людей, не имеющих веры. Об этом он заявил на встрече с мусульманской молодежью.

Муфтий вспомнил случай, который произошел в Казани в 2000-х годах: тогда одной девушке порезали лицо за то, что она ходила в платке.

«Ребята подошли к ней и порезали ей лицо. Почему? Потому что она была в платке. Такое время было. Альмира апа (Альмира Адиатуллина, руководитель общественной организации «Муслима» – прим. Т-и) проходила восемь судов ради того, чтобы в России можно было фотографироваться на паспорт в платке. Раньше нельзя было. Это же все результаты коллективного труда, коллективного старания», – отметил Камиль хазрат.

По мнению главы Духовного управления мусульман РТ, человек не должен быть атеистом.

«На самом деле наши люди всегда были религиозными. Сегодня просто время поменялось. Люди смотрят, переосознают, есть доступ к различной информации, человек начинает размышлять. И ни один нормальный человек не может оставаться атеистом», – считает Камиль хазрат.

Светское государство не значит государство атеистическое, убежден он.

«Светское государство – это не страна, где нет религии, а страна, где государство нейтрально относится к каждому вероисповеданию. Мы тоже за светскость государства, но давайте понимать светскость правильно», – подчеркнул муфтий.

Он также заявил, что боится людей без веры: «Я искренне боюсь неверующего человека. Почему? Потому что такой человек опасен для нашего общества. Потому что для него нет никаких останавливающих или побуждающих факторов. Что заставит человека, который не верит ни во что, не боится никого – ни Аллаха, ни Судного дня – не грешить, не совершать преступления, не воровать? Над этим человеком надо поставить полицейского. И над полицейским надо ставить полицейского, потому что он тоже человек. И так до бесконечности. А вот человек, у которого есть иман в сердце, у такого некий полицейский находится внутри».

По мнению Камиля хазрата Самигуллина, любой разумный человек рано или поздно приходит к религии.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Равиль Гайнутдин вновь избран председателем ДУМ России
Новости дня
15:34
В Татарстане сохранится холодная погода

С понедельника по пятницу в республике ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

15:29
За долг в полмиллиона рублей алиментщика из Татарстана отправили на исправительные работы

Суд приговорил 42-летнего мужчину к девяти месяцам исправительных работ.

15:16
Перед матчем «КАМАЗа» с московским «Спартаком» выступит ВИА «Волга-Волга»

Матч между командами пройдет 25 сентября в Набережных Челнах.

15:15
В Набережных Челнах суд отправил на восемь лет в колонию заказчика убийства гробовщика

Ходатайство жертвы покушения, который просил в качестве моральной компенсации миллион рублей, удовлетворено частично.

15:06
Спортивные игры, экскурсии в музеи и театры: из-за отключения воды в казанских школах отменят уроки

В пятницу, 27 сентября, в Казани частично отключат водоснабжение Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов города Казани.

15:02
В Камских Полянах выпал первый снег

По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник вновь ожидается небольшой снегопад.

15:01
Пожилая женщина и мужчина получили переломы под колесами авто в Казани

88-летнюю пенсионерку госпитализировали с переломом костей таза, а 38-летнего пешехода — с переломом ноги.

14:48
Равиль Гайнутдин вновь избран председателем ДУМ России

Муфтий анонсировал строительство соборных мечетей во всех российских городах-миллионниках.

14:34
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Татарстана

Максимальная температура днем составит +3..+8 градусов.

14:23
ГИБДД Казани ищет водителя, который сбил пешехода во дворе дома и скрылся

Авария произошла во дворе дома на Гайнутдинова.

14:18
Муфтий Татарстана: «Ни один нормальный человек не может оставаться атеистом»

Камиль хазрат Самигуллин встретился с мусульманской молодежью.

14:10
Казанские кардиологи рассказали, сколько соли можно есть в сутки

Потребление поваренной соли в больших количествах приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

14:07
В Набережных Челнах полиция задержала парня, спекулировавшего билетами на матч со «Спартаком»

На парковке ТЦ «Джумба» молодой человек предлагал билеты по стоимости, превышающей номинал в два и более раза.

14:01
100 дворов и три села Татарстана: закончились поиски мужчины в красных лампасах и с гармонью в руках

Больше шести часов потребовалось спасателям ЗПСО №4, чтобы найти в селе Верхняя Серда потерявшегося мужчину.

14:00
Альфа-Банк в Татарстане объявил финансовые итоги деятельности за первое полугодие 2019 года

Совокупный кредитный портфель филиала финансовой организации увеличился до 97 млрд рублей.

13:54
Врачи: Инфаркт в два-три раза чаще поражает курящих сигареты и кальяны людей

От последствий курения за год по всему миру погибают около 300 тыс. человек.

13:50
Главный кардиолог Казани: 20% россиян находятся в группе риска развития инфарктов и инсультов

От сердечно-сосудистых заболеваний в мире ежегодно погибают 17 млн человек.

13:45
Семь детей пострадали от 13-летнего вымогателя, который избил женщину в Нижнекамске

На площадке возле школы подросток схватил мать одного из мальчиков за волосы и ударил ее по лицу.

13:39
Под Зеленодольском, уходя от столкновения, иномарка вылетела в кювет, пострадали два ребенка

Авария произошла накануне днем на 116-м трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск.

13:36
В связи с обращениями челнинцев исполком закрыл зал прощаний во дворе и «разливайку» возле школы

В этом году с коллективными просьбами в исполком Автограда обратились 1 тыс. 692 человека.

13:32
Включение астрономических обсерваторий РТ в список ЮНЕСКО рассмотрят на конференции в КФУ

В конференции «Околоземная астрономия и космическое наследие» примут участие российские и зарубежные ученые, действующие космонавты.

13:28
Нарышкин в Казани пообещал рассекретить архивы СВР к юбилею службы

В 2020 году Служба внешней разведки будет праздновать свое 100-летие.

13:20
Нарышкин об улучшении отношений с Украиной: «Сдержанный оптимизм есть»

Многое зависит от готовности и способности новой киевской власти действовать решительно, отметил директор Службы внешней разведки РФ.

13:18
В Казани начался процесс по делу о похищении 230 млн рублей банка «Открытие»

Предварительное заседание прошло в закрытом режиме.

13:15
«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов
События