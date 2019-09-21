Муфтий Татарстана: «Ни один нормальный человек не может оставаться атеистом»

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин опасается людей, не имеющих веры. Об этом он заявил на встрече с мусульманской молодежью.

Муфтий вспомнил случай, который произошел в Казани в 2000-х годах: тогда одной девушке порезали лицо за то, что она ходила в платке.

«Ребята подошли к ней и порезали ей лицо. Почему? Потому что она была в платке. Такое время было. Альмира апа (Альмира Адиатуллина, руководитель общественной организации «Муслима» – прим. Т-и) проходила восемь судов ради того, чтобы в России можно было фотографироваться на паспорт в платке. Раньше нельзя было. Это же все результаты коллективного труда, коллективного старания», – отметил Камиль хазрат.

По мнению главы Духовного управления мусульман РТ, человек не должен быть атеистом.

«На самом деле наши люди всегда были религиозными. Сегодня просто время поменялось. Люди смотрят, переосознают, есть доступ к различной информации, человек начинает размышлять. И ни один нормальный человек не может оставаться атеистом», – считает Камиль хазрат.

Светское государство не значит государство атеистическое, убежден он.

«Светское государство – это не страна, где нет религии, а страна, где государство нейтрально относится к каждому вероисповеданию. Мы тоже за светскость государства, но давайте понимать светскость правильно», – подчеркнул муфтий.

Он также заявил, что боится людей без веры: «Я искренне боюсь неверующего человека. Почему? Потому что такой человек опасен для нашего общества. Потому что для него нет никаких останавливающих или побуждающих факторов. Что заставит человека, который не верит ни во что, не боится никого – ни Аллаха, ни Судного дня – не грешить, не совершать преступления, не воровать? Над этим человеком надо поставить полицейского. И над полицейским надо ставить полицейского, потому что он тоже человек. И так до бесконечности. А вот человек, у которого есть иман в сердце, у такого некий полицейский находится внутри».

По мнению Камиля хазрата Самигуллина, любой разумный человек рано или поздно приходит к религии.

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