В Казани начался процесс по делу о похищении 230 млн рублей банка «Открытие»

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Елена Кривлпатре). В Вахитовском районном суде Казани началось предварительное слушание по делу экс-директора казанского филиала банка «Открытие», обвиняемого в хищении 230 млн рублей.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме – журналистов на процесс не пустили. В ближайшее время состоится первое открытое заседание, на котором Олегу Поляху будет предъявлено обвинение.

Сегодня суд будет решать вопрос об объединении дел Поляха и Натальи Степановой – бывшего кассира филиала банка «Открытие». Женщина призналась, что участвовала в похищении денег, меняя их, по указанию директора, на билеты банка приколов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что недостача 230 миллионов рублей обнаружилась в филиале банка 18 сентября прошлого года. После этого директор филиала – 40-летний Олег Полях был объявлен в розыск. Задержали его в июле в Новороссийске местные полицейские.

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