Нарышкин в Казани пообещал рассекретить архивы СВР к юбилею службы

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Служба внешней разведки России намерена рассекретить архивные документы в рамках празднования 100-летнего юбилея ведомства. Об этом на Саммите разведок стран СНГ в Казани сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

Он отметил, что грядущий юбилей в ведомстве будут отмечать «прежде всего делами». В то же время спецслужба намерена провести целую серию публичных мероприятий.

«Снимаются несколько полнометражных фильмов, документальные материалы. Будут рассекречены документы, которые в большом объеме хранятся в архиве нашей службы. Событий будет много», – заключил Сергей Нарышкин.

Прародителем нынешней СВР РФ является Иностранный отдел (ИНО) ВЧК при НКВД РСФСР, созданный в декабре 1920 года.

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