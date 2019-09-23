Нарышкин об улучшении отношений с Украиной: «Сдержанный оптимизм есть»

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что на данный момент сдержанный оптимизм в отношениях России и Украины имеет место быть, но многое зависит от готовности и способности новой киевской власти действовать решительно.

«Первые признаки обнаруживаются, но многое зависит от готовности и способности новой киевской власти действовать решительно, преодолевать сопротивление партии войны. Мы понимаем, что новой власти это сделать довольно тяжело», — сказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Кроме того, негативную и деструктивную роль в мире играют политические партнеры на другом берегу Атлантического океана, но тем не менее сдержанный оптимизм может иметь место, отметил спикер.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.