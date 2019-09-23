В связи с обращениями челнинцев исполком закрыл зал прощаний во дворе и «разливайку» возле школы

(Набережные Челны, 23 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В этом году челнинцы обращались в исполком с коллективной жалобой на зал прощаний, который расположился в жилом комплексе, и просили демонтировать «разливайку» возле школы. Об этот рассказала на деловом понедельнике руководитель аппарата исполкома Гульнар Ахметова.

В текущем году в адрес главы Автограда поступило 162 коллективных письма, под ними свои подписи поставили с 1 тыс. 692 челнинца.

Так, с требованием пересмотреть место дислокации зала прощания для умерших обратились в исполком жители шести домов в поселке ЗЯБ. В итоге салон ритуальных услуг переехал во двор морга.

Коллективную благодарность за демонтаж магазина «Резон» на улице Гидростроителей и установку на его месте стелы строителям Нижнекамской ГЭС в исполком выразили ветераны АО «Камгэсэнергострой». Торговая точка давно вызывала нарекания у администрации школы № 10, жителей поселка ГЭС, которых не устраивали ночные продажи алкоголя и близость «разливайки» к учебному заведению. В итоге объект был демонтирован.

По словам Ахметовой, горожане также массово обращались по поводу завершения домов ГК «ФОН» в 63-м микрорайоне, беспокоились о дальнейшей судьбе спортивного клуба «Дельта», вокруг которого из-за переезда из здания школы возникла непростая ситуация. Жители высказывали свое несогласие по поводу установки базовых станций цифровой сотовой связи на территории города, а пенсионеры-дачники просили разрешить продавать урожай со своих огородов на торговых пятачках. Массовым обращением отметились и камазовцы, которые попросили власти обеспечить им безопасный переход через Вахитовское кольцо.

«Часть обращений сейчас находятся в работе», — отметила руководитель аппарата исполкома.

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