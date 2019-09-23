ФСБ на саммите в Казани сообщило о причастности США к поддержке боевиков в Афганистане

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В условиях экономического кризиса западные страны используют стратегию внешнего и внутреннего давления на альтернативные центры притяжения в мире, в том числе — на Россию. Один из инструментов такого давления — поддержка боевиков в Афганистане. Об этом на проходящем в Казани Саммите разведок стран СНГ рассказал руководитель 5-й службы ФСБ РФ Сергей Беседа, сообщает РИА Новости.

Он отметил возрастающую активность на территории СНГ эмиссаров из ближневосточных государств, которые пропагандируют радикальные формы ислама.

«Эти процессы стимулируются западными спецслужбами, которые, с одной стороны, демонстрируют готовность совместного противодействия глобальным угрозам, а с другой — выступают спонсорами и кураторами экстремистов и террористов. По имеющейся информации, американцы оказывают поддержку филиалу ИГИЛ* в Афганистане», — подчеркнул Сергей Беседа.

По его словам, в условиях глобального экономического кризиса США сделали ставку на мировое господство через ослабление государств, способных бросить им вызов и создать альтернативные центры притяжения. К числу таких государств относятся Россия и ее союзники.

«При этом инструментом выступает как военное давление, так и комплексные экономические и информационные меры, направленные на стимулирование внутреннего протестного потенциала», — заключил офицер ФСБ.

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