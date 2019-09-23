Помощь спасателей потребовалось жительнице Лениногорска, которая сломала ногу, гуляя по лесу

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Помощь спасателей потребовалось 51-летней жительнице Лениногорска, которая сломала ногу, гуляя по лесу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 15.27 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в лесопосадке в Лениногорске упала женщина, возможно сломала ногу. Самостоятельно дойти до дороги не может», – уточнили в МЧС.

Спасатели ЗПСО №7 положили пострадавшую на носилки, спустили с холма и передали медикам скорой помощи.





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