В Москве наградили победителей конкурса молодежных национальных проектов «Хэрэкэт»

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). На территории площадки «Цифровое деловое пространство» в Москве прошли День татарской молодежи и V ежегодная церемония вручения премий по итогам конкурса молодежных проектов «Хэрэкэт», сообщает пресс-служба «Штаба татар Москвы».

В юбилейном конкурсе приняли участие сорок уникальных проектов, проводимых в Московском регионе. Авторы лучших проектов награждались в семи номинациях: сохранение и развитие татарского языка и культуры, спорт и здоровый образ жизни, духовное и нравственное воспитание молодежи, лучший IT- и бизнес-проект с национальным элементом, лучшее студенческое землячество вуза, лучший зарубежный проект и лучший татарский блогер.





Награды победителям вручали известные государственные и общественные деятели, ученые, журналисты, спортсмены, артисты театра и кино. На праздничном вечере выступили популярные артисты из Москвы, Татарстана и Башкортостана. Среди них были Лилия Хайруллина, Ильгиз Шайхразиев, Рамиль Закиров и другие.





После завершения церемонии награждения гости конкурса «Хэрэкэт» собрались в «Штабе татар Москвы». Перед молодежью выступили гости из Татарстана – руководитель отдела по делам молодежи и спорту исполкома Мензелинского района РТ Фаяз Хизбуллин, депутат городского Совета Набережных Челнов и руководитель молодежного отдела Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар Рузиль Мингалимов, актер Фанис Зиганшин и другие. Они рассказали о новых формах сохранения татарского языка и культуры. Помимо них, вечер посетили руководитель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслимова и продюсер Рамиль Тазетдинов.





Активисты «Штаба татар» поздравили своего соратника Ильяса Хусаинова, который стал победителем в номинации «Лучший татарский блогер». По словам главы «Штаба» Рустэма Ямалеева, Хусаинов вносит огромный вклад в популяризацию татарской культуры среди русскоязычной аудитории.

Вечер завершился исполнением песни «Туган тел».

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