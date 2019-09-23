Рисование и музыкальные инструменты: в Казани открылись образовательные курсы для взрослых

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казани на базе детских школ искусств открылись образовательные курсы для взрослых. Всех желающих приглашают научиться играть на музыкальных инструментах, а также рисовать. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил начальник Управления культуры Азат Абзалов.

«Для горожан разработаны специальные курсы, причем есть как краткосрочная, так и долгосрочная программы. Есть ознакомительные программы, а также специальные, в рамках которых можно освоить тот или иной музыкальный инструмент или научиться рисовать», — отметил спикер, добавив, что курсы организованы на платной основе.

Абзалов также подчеркнул, что на данный момент продолжается набор детей на подготовительные курсы в учреждения допобразования. Всего же в Казани насчитывается 25 школ искусств, которые курирует Управление культуры.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани с 26 сентября пройдет фестиваль моды, дизайна и уличного перфоманса «Окно». Мероприятие нацелено на объединение разных ведомств, а также распространение сведений о культуре и традициях разных стран.

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