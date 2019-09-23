Включение астрономических объектов РТ в список ЮНЕСКО рассмотрят на международной конференции в КФУ

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В Казанском федеральном университете с 30 сентября по 4 октября пройдет XI Международная конференция «Околоземная астрономия и космическое наследие». Одним из вопросов, который планируется рассмотреть в рамках научного мероприятия, станет возможность включения астрономических объектов, расположенных в Татарстане, в список ЮНЕСКО, сообщает пресс-центр КФУ.

Конференция посвящена 100-летию Международного астрономического союза и 225-летию профессора Казанского университета и первооткрывателя Антарктиды Ивана Симонова. На ней будут обсуждаться вопросы предстоящих космических полетов и участие казанских специалистов в работе по их организации, а также большое внимание будет уделено космическому наследию.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет VI Международная молодежная школа-конференция «Космическая наука» с участием свыше 100 школьников и студентов.

В мероприятии примут участие российские и зарубежные ученые, работающие в области космического освоения планет и их спутников, действующие космонавты и представители космических ведомств.

Организаторами международной конференции выступают Российская академия наук, Казанский федеральный университет, Институт астрономии РАН и Академия наук РТ.

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