(Набережные Челны, 23 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах полиция задержала парня, спекулировавшего билетами на матч со «Спартаком», сообщили ИА «Татар-информ» в УМВД по городу Набережные челны.

Сотрудники полиции в процессе проведения операции «Контрольная закупка» на парковке ТЦ «Джумба» задержали молодого человека, который предлагал билеты на матч ФК «КАМАЗ» - «Спартак» по стоимости, превышающей номинал в два и более раза. У парня оказалось с собой пять билетов. Выяснилось, что он не местный — житель Краснодарского края.

«В отношении спекулянта составлен административный протокол по статье КоАП РФ „Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения“. Билеты аннулированы», — сообщили в полиции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что болельщики обвинили ФК «КАМАЗ» обвинили в потворстве спекулянтам и объявили бойкот перекупам.

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