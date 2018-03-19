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Татар-информ

23 сентября 2019, 12:06

Экономика и финансы

Ильсур Метшин: Мы хотим видеть яркую личность на посту председателя городского Комитета физкультуры

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Экономика и финансы

Ильсур Метшин: Мы хотим видеть яркую личность на посту председателя городского Комитета физкультуры

Фото: архив metshin.ru

Определиться с кандидатурой нового председателя комитета физической культуры и спорта в исполкоме должны до конца октября.

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Исполнительный комитет Казани объявил о старте конкурса на должность председателя городского Комитета физической культуры и спорта. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Мы хотим видеть яркую личность, которая повела бы к новым рубежам и более высоким достижениям физкультуру и спорт Казани. Мы – спортивная столица России. Так после универсиады нас нарекли на самых высоких уровнях», — отметил мэр Казани, добавив, что председатель комитета должен будет показать новую стратегию развития спорта и физкультуры в городе.

Определиться с кандидатурой нового председателя спорткомитета Ильсур Метшин поручил до конца октября.

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