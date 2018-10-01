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Татар-информ

23 сентября 2019, 12:00

Экономика и финансы

Татарстанские компании не понесут убытков из-за ликвидации старейшего туроператора Thomas Cook

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Экономика и финансы

Татарстанские компании не понесут убытков из-за ликвидации старейшего туроператора Thomas Cook

Фото: архив/Рамиль Гали

В Татарстане под руководством британского туроператора работают две компании — «интурист» и «Библиоглобус».

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Татарстанские компании не понесут убытков в результате банкротства старейшей в мире туристической фирмы Thomas Cook. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» выразил президент ассоциации туристических агентств РТ Рамиль Мифтахов.

«Если материнская компания банкротится, надо понимать, какие государственные и негосударственные механизмы будут использоваться в данном случае с точки зрения бизнес-процессов собственника. Если мы понимаем, что компания выполняет свои обязательства, то проблем возникнуть не должно», — отметил собеседник агентства.

В Татарстане турфирме Thomas Cook принадлежит оператор «Интурист», частично — «Библиоглобус». Однако, по словам Мифтахова, компании являются отдельными юридическими лицами и ведут отдельную от материнской компании операционную деятельность.

«В ближайшее время мы ожидаем официального заявления „Интуриста“, но на сегодняшний момент, согласно тем заявлениям, которые уже делает компания, они продолжают осуществлять деятельность, ничего не меняется. Они также готовы отправлять и принимать туристов», — прокомментировал Мифтахов, добавив, что причин для переживаний у компании «Библиоглобус» и вовсе нет — Thomas Cook владеет туроператором лишь частично.

Президент ассоциации туристических агентств РТ также добавил, что в туристической сфере постараются найти правовую основу для того, чтобы старейшие российские компании продолжили свою работу на российском рынке.

Туроператор Thomas Cook — старейшая туркомпания, основанная в 1841 году в Лестершире Томасом Куком. Согласно данным на официальном сайте, она обслуживала 22 млн туристов в год, в ее владении находятся 200 отелей и 105 воздушных судов. Работу из-за закрытия компании потеряют около 20 тысяч человек в 16 странах мира, в том числе порядка 9 тысяч — в Великобритании, сообщает BBC. На данный момент на отдыхе по всему миру находятся около 600 тысяч клиентов туроператора.

Сообщается также, что компания давно испытывала финансовые трудности. В последнее время она вела переговоры о реструктуризации долгов с основным акционером — китайской Fosun Tourism Group — и кредиторами. 

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