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Татар-информ

23 сентября 2019, 11:20

Экономика и финансы

Банк «Аверс»: Интерес покупателей к ипотеке остается неизменным

Экономика и финансы

Банк «Аверс»: Интерес покупателей к ипотеке остается неизменным

Эксперты отмечают рост ипотечных портфелей в банковском секторе

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). За последние три года произошел рост ипотечного сегмента в общей продуктовой линейке банков. Так, за первое полугодие 2019 года объем ипотеки в России увеличился на 10%. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Рост популярности ипотеки в России

В 2018 году ипотечный портфель банков вырос на 28%, за шесть месяцев 2019 года — на 10%. За этот период ипотечных кредитов выдано на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным исследования, проведенного РИА Новости, Татарстан вошел в топ-10 регионов, где чаще всего берут ипотеку. В республике на 1000 человек экономически активного населения выдается 24,9 ипотечного кредита. По оценкам аналитиков, средний размер ипотечного кредита в РТ составил 1,8 млн рублей. В целом уровень популярности ипотеки выше среднероссийского наблюдается в 44 регионах России.

Ипотека для семей с детьми

Наличие собственного жилья очень важно для комфортной жизни. В Банке «Аверс» можно оформить ипотеку с государственной поддержкой под 5% годовых. Эта программа рассчитана для семей, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года появился второй или последующий ребенок. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости недвижимости, при этом сумма всего кредита может варьироваться от 300 тыс. до 3 млн рублей. 

По ипотеке с государственной поддержкой получить средства можно на приобретение нового жилья. Кредит предоставляется на покупку квартиры у юридического лица и аккредитованного застройщика по договору участия в долевом строительстве. Также возможно перекредитование ипотечного кредита, который был выдан ранее на указанные цели. Средства предоставляются на срок до 20 лет под залог приобретаемого объекта.

Ипотека от 9% годовых

Банк «Аверс» предлагает множество различных ипотечных программ. Самой популярной из них является программа рефинансирования ипотечных кредитов. Так, в рамках программы «Перезагрузка 2.0» можно понизить ставку по кредиту до 9,75% годовых. Объем кредитования может составлять от 500 тыс. до 15 млн рублей, срок погашения — до 20 лет. При этом для сотрудников компаний, входящих в ГК ТАИФ, а также их супругов и близких родственников действует дополнительная скидка 0,75% годовых. 

Для получения рефинансирования срок обслуживания долга у первичного кредитора должен составлять минимум 6 месяцев и не иметь просрочек по рефинансируемой задолженности. Банк «Аверс» также предоставляет возможность изменить схему погашения задолженности. 

В свою очередь, ипотечная программа «Приоритет» позволяет приобрести сотрудникам Группы компаний ТАИФ квартиру в многоквартирном жилом доме или индивидуальный жилой дом с земельным участком. Также возможно купить жилье по договору участия в долевом строительстве или договору уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве в аккредитованном объекте. Ставка по программе составляет 9% годовых, а размер кредита варьируется от 300 тыс. до 15 млн рублей на срок до 25 лет. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке составляет 15% от стоимости недвижимости.

Оформление добровольного страхования жизни и страхования риска утраты права собственности на объект недвижимости позволят получить минимальную процентную ставку на весь срок ипотечного кредита (срок кредита может быть от 1 года до 30 лет). При отказе от всех видов страхования процентная ставка увеличивается на 2% годовых.

Количество заключенных ипотечных договоров в Банке «Аверс» ежегодно растет, ведь ипотека по-прежнему остается основным инструментом для покупки жилья.

Подробную информацию об акции и других предложениях Банка «Аверс» для физических лиц можно получить в офисах банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 9.06.2014.


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