В Татарстане отремонтировали участок автодороги Большое Нуркеево – Кадряково за 19 млн рублей

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В Мензелинском районе Татарстана завершили ремонт участка автодороги Большое Нуркеево – Кадряково. Работы выполнены на сумму более 19 млн рублей, сообщает Миндортранс РТ.

Ремонт участка от 19,5 км до 21,2 км проведен по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Верхний слой уложен из высокоплотной асфальтобетонной смеси. Дорожники укрепили обочины из щебня по 1,5 метра с каждой стороны, установили 96 погонных метров металлических барьерных ограждений и нанесли разметку», – говорится в сообщении министерства.

Автомобильная дорога Большое Нуркеево – Кадряково – четвертой технической категории с двумя полосами движения, с шириной проезжей части семь метров.

В Татарстане в этом году по нацпроекту отремонтированы 75 региональных дорожных объектов общей протяженностью 108,3 км.

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