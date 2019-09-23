Росреестр Татарстана проведет горячую линию по арестам объектов недвижимости

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В Росреестре Татарстана состоится горячая линия по вопросам наложения и снятия арестов на объекты недвижимости, сообщает пресс-служба ведомства.

«24 сентября с 8.00 до 12.00 Управление Росреестра по Республике Татарстан проведет „Единый день горячей линии“ по вопросам, связанным с порядком наложения и снятия арестов на объекты недвижимости», — говорится в сообщении пресс-службы.

На вопросы жителей Казани по телефону (843)255-25-71 ответит начальник отдела государственной регистрации арестов Лилия Фахрутдинова.

Жители других городов и районов республики смогут посмотреть телефоны на официальном сайте Управления — rosreestr.tatarstan.ru.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.