Георгий Чердынцев: Если бы не Курбан Бердыев, то в Казани не было футбольной академии

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Длительная работа Курбана Бердыева в казанском «Рубине» способствовала появлению в клубе футбольной базы и академии. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» высказал футбольный комментатор федерального канала «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

«Я к Бердыеву отношусь с огромным уважением и знаю, что он сделал для футбола в городе и республике. Если бы не Курбан Бердыев, то здесь бы не было ничего, не было бы базы. Я понимаю, что все это было сделано при поддержке Президента Татарстана, но одно дело — иметь поддержку, а другое — тратить деньги впустую», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что у клуба появилась прекрасная академия, в которой ведется подготовка молодых кадров, и если бы не Бердыев, то этого всего бы не было.

Георгий Черданцев на прошедших выходных посетил мультикультурный фестиваль SKAZ.KA для комментирования чемпионата мира по уличному футболу, который проходил в рамках мероприятия.

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