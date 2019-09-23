«Татспиртпром» закупит б/у поддоны на 42 млн рублей

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). АО «Татспиртпром» потратит 42,7 млн рублей на деревянные поддоны, бывшие в употреблении. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

«Предметом аукциона является поставка поддонов б/у», — говорится в документах закупки.

При этом отмечается, что поддоны должны быть без плесени, гнили и налипшей грязи, а также иметь не больше одной трещины. Кроме того, среди недопустимых факторов называется зараженность вредителями.

Всего «Татспиртпром» планирует закупить 260 тыс. поддонов для четырех филиалов компании — «Госснаба», Vigrosso, Казанского и Усадского ликероводочных заводов.

Согласно документам, участниками электронного аукциона могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства.

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