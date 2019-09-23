Комментатор Матч ТВ: Фанатам «Рубина» стоит набраться терпения, потому как команда в перестройке

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Несмотря на неудовлетворительные результаты футбольного клуба «Рубин», болельщикам команды стоит набраться терпения и верить в тренера, так как в Казани строится новая команда. Об этом заявил футбольный комментатор федерального канала «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

«Для молодой команды игровой спад — это нормально. Потому что все новое: клуб новый, игроки новые, фактически новое руководство, сменилась и вся хозяйственная часть. „Рубин“ фактически начал с чистого листа», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что ждать сиюминутных результатов от команды не стоит.

«Тренер „Рубина“ Роман Шаронов мне симпатичен лично, мне импонирует его подход к футболу, его по-хорошему эмоциональная заряженность. Мне кажется, это здорово, что молодой тренер работает с командой, и, плюс ко всему, он свой, местный, человек много лет отыграл в команде и был ее капитаном. Я думаю, что болельщикам стоит набраться терпения», — отметил Черданцев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанский футбольный клуб «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России. В том числе клуб проиграл в прошедшем туре питерскому «Зениту» со счетом 0:5.

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