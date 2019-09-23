Георгий Черданцев: «Спартак» настолько плох, что может проиграть «Камазу»

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Футбольный клуб «Камаз» может обыграть московский «Спартак» в Кубке России, потому как москвичи показывают плохую игру. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал футбольный комментатор федерального канала «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

«Я думаю, что у нынешнего „Спартака“ с любой командой могут возникнуть проблемы, тем более нужно учитывать мотивацию „Камаза“, потому как они играют дома, я думаю, что будет ажиотаж, аншлаг и так далее, и я думаю, что „Спартак“, находясь в своем нынешнем состоянии, может и вылететь», — отметил собеседник агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках 1/16 финала Кубка России челнинский ФК «КАМАЗ» принимает московский «Спартак». При любом исходе игры она будет носить исторический характер, ведь в последний раз камазовские футболисты встречались со звездными соперниками 22 года назад. По регламенту встреча состоится в Набережных Челнах.

С полным текстом интервью можно ознакомиться на портале «События».

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