Для российских бизнесменов размер льготного кредита увеличили до 2 млрд рублей

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Размер льготных кредитов для малого и среднего бизнеса повысили с 1 млрд до 2 млрд рублей, предприниматели смогут направить эти средства на инвестиционные цели во всех отраслях и видах деятельности. Соответствующее постановление от 18 сентября 2019 г. № 1204 опубликовано на сайте Правительства России.

«Верхняя граница размера кредита на инвестиционные цели во всех отраслях повышена с 1 млрд рублей до 2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Ожидается, что нововведение поможет предпринимателям реализовывать капиталоемкие проекты, например, в сфере строительства.

Ранее условия предоставления льготных кредитов предпринимателям пересмотрели в Казани.

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