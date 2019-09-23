Торговые точки в парках и скверах принесли бюджету Казани более 9 млн рублей с начала года

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова) В 2019 году от размещения торговых объектов в городских парках в бюджет поступило более 9 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров.

«В этом году это сумма – более 9 млн рублей, 53 объекта мы разыграли. Они разыгрывались на два летних сезона. Это значит, что и предприниматели чувствуют себя более уверенно в сфере бизнеса в общественных пространствах, и мы уже видим внебюджет 2020 года для планирования и распределения наших потребностей», — отметил спикер.

Он также добавил, что вскоре будет объявлен аукцион на размещение объектов торговли в парках и скверах в зимний период: фуд-траков, точек проката, горок и горячего питания.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году в Казани прошло около тысячи мероприятий в общественных пространствах города, которые посетили порядка полумиллиона человек — в два раза больше, чем в 2018 году.

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