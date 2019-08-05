В Казани с 1 сентября ввели новое школьное меню с сокращенным объемом полуфабрикатов

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани с 1 сентября ввели новое школьное меню с меньшим объемом полуфабрикатов. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Котлеты из говядины и курицы начали производить по новым стандартам, введенным Департаментом продовольствия и социального питания столицы Татарстана.

«В целях улучшения качества питания в прошлом учебном году департамент пересмотрел технологию производства полуфабрикатов — котлет из говядины и курицы», — отметила пресс-служба.

После полуфабрикаты предложили попробовать детям и родителям на школьных дегустациях, которые проводились во всех районах города Казани. В итоге в обновленном меню остались те блюда, которые выбрали школьники.

По обращениям детей и родителей в обновленное меню введено горячее питание с более низкой стоимостью — 45 рублей, а также второе блюдо или первое блюдо с выпечкой.

Знакомить родителей с обновленным меню будут на школьных пикниках, которые будут проводиться в сентябре и октябре этого года.

Кроме того, с апреля прошлого учебного года во всех школах столицы Татарстана ввели журналы родительского контроля, а также организована обратная связь со школьниками с помощью мобильного приложения «Поел и доволен!». Школьники могут оставлять там отзывы, посмотреть информацию о недельном меню и рейтинг блюд.



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