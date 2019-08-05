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Татар-информ

23 сентября 2019, 10:38

Официальная хроника

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором «Ромекс-Кубань» Алексеем Прокопенко

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Официальная хроника

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором «Ромекс-Кубань» Алексеем Прокопенко

Фото: архив tatarstan.ru

Стороны обсудили проекты по реализации строительства оптово-распределительных центров в Зеленодольском и Елабужском районах РТ.

(Казань, 23 сентября. «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором ООО «Ромекс-Кубань» Алексеем Прокопенко в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В ходе встречи стороны обсудили ход реализации совместных проектов по строительству оптово-распределительных центров в Зеленодольском и Елабужском районах республики», — говорится в сообщении. 

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