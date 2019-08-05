Рустам Минниханов встретился с генеральным директором «Ромекс-Кубань» Алексеем Прокопенко

(Казань, 23 сентября. «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором ООО «Ромекс-Кубань» Алексеем Прокопенко в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В ходе встречи стороны обсудили ход реализации совместных проектов по строительству оптово-распределительных центров в Зеленодольском и Елабужском районах республики», — говорится в сообщении.

Romex Group — один из главных инвестиционно-девелоперских холдингов юга России. Организация была основана 1998 году и проводит работу в области управления, инвестиций и строительства, а также реализует проекты в жилой и коммерческой недвижимости.

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