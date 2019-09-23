Представительство МИД РФ в Казани: Представительство США в Татарстане поможет развитию бизнеса

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Представительство МИД России в Казани положительно оценило возможное открытие представительства Американской торговой палаты в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил представитель МИД России в Казани Радик Вахитов.

«Мы можем только приветствовать открытие представительства торговой палаты США здесь, в Татарстане. Я думаю, что несмотря на политические разногласия по ряду вопросов, это однозначно поможет развитию бизнеса между Россией и Соединенными Штатами», — отметил Вахитов.

Кроме того, он подчеркнул, что Представительство МИД России в Казани положительно оценивает открытие любых торговых представительств в субъектах Российской Федерации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Американская торговая палата рассматривает возможность открытия представительства в Татарстане, поскольку в республике созданы наиболее комфортные условия для работы иностранных компаний. Внешнеторговый оборот между Татарстаном и США за первое полугодие 2019 года составил 290,4 млн долларов.

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