Представители Татарстана стали призерами Кубка России по настольному теннису

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Татарстанцы стали призерами Кубка России по настольному теннису, который проходил с 16 по 20 сентября в Сочи, информирует пресс-служба Минспорта РТ.
Соревнования проводились среди мужских и женских команд.
В сборную РТ вошли следующие спортсмены: Абаимова Елена, Шадрина Дарья, Охотникова Екатерина, Савельева Анастастия, Гадиев Вильдан, Абусев Артур, Мурзин Виталий, Исмаилов Саъди и Самсонов Владислав.
В результате женская сборная завоевала второе место турнирной таблицы, а мужская — третье.