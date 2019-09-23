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Татар-информ

23 сентября 2019, 12:29

Спорт

Забегом в тюбетейках и ползунках завершится спортивный сезон в Татарстане

Спорт

Забегом в тюбетейках и ползунках завершится спортивный сезон в Татарстане

Фото: пресс-служба серии спортивных мероприятий TIMERMAN

Спортивный фестиваль включит самые необычные старты: забег в тюбетейках, забег волонтеров и старт для самых юных участников – в ползунках.

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). 6 октября в столице республики завершится татарстанская серия спортивных мероприятий TIMERMAN. Старт будет дан у стадиона «Казань Арена», сообщают организаторы.



Спортивный фестиваль включит самые необычные старты: забег в тюбетейках, забег волонтеров и старт для самых юных участников – «Тимер бэби» (забег ползунков). Планируется, что мероприятие соберет более 6 тыс. людей – профессиональных спортсменов, участников корпоративной лиги, любителей и поклонников легкой атлетики, жителей и гостей столицы республики.

Закрыть спортивный сезон приедут спортсмены со всей России – из городов Татарстана, а также Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и многих других населенных пунктов РФ.



Бороться за победу бегуны будут на дистанциях три, десять километров и полумарафонской дистанции 21,9 км.



Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию о расписании и формате турнира можно на официальном сайте серии спортивных соревнований TIMERMAN www.timerman.org

 

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