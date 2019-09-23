Врачи, юристы, адвокаты, нотариусы окажут пожилым людям бесплатную помощь в Казани

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). 26 сентября в КДК имени Ленина пройдут консультации по бесплатной юридической помощи. Событие состоится в рамках празднования Дня пожилого человека с десяти утра до двух часов дня, сообщает Министерство юстиции РТ.
В мероприятии примут участие представители девяти ведомств и организаций. На вопросы пришедших ответят специалисты Отделения пенсионного фонда РФ по РТ, регионального Отделения фонда социального страхования РФ по РТ, Министерства здравоохранения РТ.
Также на встречу приглашены сотрудники Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерства земельных и имущественных отношений РТ, Госжилинспекции РТ, Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ, Управления федеральной налоговой службы РФ по РТ, а также прокуратуры РТ, нотариусы, адвокаты.