Выставка кукол и дегустация торта: в Казани пройдет фестиваль дизайна и уличного перфоманса «Окно»

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казани с 26 сентября пройдет фестиваль моды, дизайна и уличного перфоманса «Окно». Об этом на деловом понедельнике рассказала директор Комитета по развитию туризма столицы РТ Дарья Санникова.

«Мероприятие нацелено на объединение разных ведомств, а также распространение сведений о культуре и традициях разных стран», — отметила спикер.

Первым событием в рамках фестиваля станет выставка авторских кукол, которых привезут со всей страны. Выставка откроется 26 сентября в 16.00 в Доме дружбы народов Татарстана и продлится до 29 сентября. Также 27 сентября в Казанском институте культуры пройдет Fashion Film Day, в рамках которого казанцам покажут фильмы о высокой моде. Российский дизайнер Катя Борисова расскажет о работе в модной индустрии.

«В рамках проведения фестиваля планируется организация кинопоказов в кинотеатре „Мир“ — Fashion Film Night. Это редкий для Казани формат ночных кинопоказов, в рамках которых будут показаны фильмы об известных дизайнерах, стилистах, дизайнерах глянцевых журналов и культовых личностях в сфере моды», — рассказала Санникова, добавив, что кинотеатр будет работать с 22.00 до двух утра.

Также в КФУ проведут творческий конкурс дизайнеров для профильных специалистов в области моды и дизайна. Они поборются в следующих номинациях: этнографический современный авторский костюм, сценический костюм, а также национальный костюм. В состав жюри войдут известные дизайнеры: Рустам Исхаков, Катя Борисова и другие. После конкурса казанцы смогут посетить лекцию «Татарстан — искусство жить вместе».

28 сентября на площади у театра имени Г. Камала состоится шоу-показ национальных нарядов «Ай да костюм!». На мероприятии можно будет попробовать национальные блюда, выучить новые иностранные слова, а также узнать о традициях и обрядах разных стран.

«В завершение фестиваля специально ко Дню туризма, который празднуется по всему миру, на площади перед театром Г. Камала пройдет большой хоровод „Вокруг земного шара“, который станет кульминацией шоу-показа. Множество гостей и жителей Татарстана оденутся в национальные костюмы и станцуют в большом хороводе», — прокомментировала директор комитета по туризму, добавив, что на площади организуют чаепитие, на котором можно будет продегустировать новый торт «Казань».

Кроме того, для участников фестиваля проведут конкурс фотографий. Нужно будет выложить свои фотографии национальных костюмах в соцсети и отметить фестиваль хештегом #Айдакостюм. Победителем станет участник, набравший наибольшее количество лайков.

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