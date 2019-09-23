Премию за вклад в развитие системы авиаперевозок в регионах РФ получила АК «Россия»

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Специальную Евразийскую премию в сфере региональных авиационных перевозок IX международной конференции «Региональная авиация России и СНГ — 2019» получила компания «Россия». Церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге.

Учрежденную Центром стратегических разработок премию вручают тем авиакомпаниям, деятельность которых способствовала развитию маршрутных сетей и доступности авиаперевозок, пишет rostovgazeta.ru. А компания «Россия» только зарубежных направлений авиаперелетов имеет 30, а всего их у нее 54.

Перевозящее почти третью часть клиентов Пулково, это дочернее предприятие «Аэрофлота» — самый большой перевозчик северо-западной России. Это и послужило для экспертов причиной наградить премией за «вклад в развитие транспортного хаба в Санкт-Петербурге» именно «Россию».

Компания и прежде многократно удостаивалась высокой оценки со стороны экспертного сообщества. В этом году Brand Finance включила компанию в top-50 самых ценных российских брендов, а «Деловой Петербург» поставил ее на первое место в «Рейтинге брендов Петербурга» в номинации «Транспорт». «Россия» выиграла две номинации премии Skyway Service Award: «Лучший эконом-класс, внутренние регулярные перевозки» и «Лучшая авиакомпания на туристических направлениях».

«Россия» является одним из трех лидеров отрасли на российском рынке авиаперевозок. В 2018 году компания вышла в лидеры по трансферу через основной аэропорт, обслужив 11 млн клиентов за год. Компания также обеспечивает авиаперевозки ФК «Зенит».

В составленном в июне экспертами агентства JACDEC рейтинге безопасности мировых авиаперевозчиков «Россия» оказалась на 47-м месте.

«России» удалось обойти в этом списке другие отечественные компании — «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». Такие рейтинги эксперты составляют ежегодно. Рейтинг этого года стал очередным доказательством того, что компания «Россия» является одним из самых безопасных авиаперевозчиков России.

Партнерский материал.

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