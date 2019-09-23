Песошин и Нарышкин возложили цветы к Вечному огню на открытии Саммита разведок СНГ в Казани

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Участники XVI Саммита разведок стран СНГ посетили казанский Парк Победы, где возложили венки и цветы к Вечному огню в память павших героев Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, а также руководство разведок Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

После возложения цветов высокая делегация прошла внутрь парка, где состоялось построение роты почетного караула. По окончании церемонии участники саммита направились на совещание в казанскую ратушу.

В работе саммита примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов. На встрече в Казани руководство разведок стран СНГ обсудит механизмы обмена информацией для предотвращения внутренних и внешних угроз, а также дальнейшие шаги для противодействия терроризму и экстремизму.

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