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Татар-информ

23 сентября 2019, 09:46

Экономика и финансы

В Татарстане уровень средней зарплаты в первом полугодии 2019 года вырос на 5 процентов

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Экономика и финансы

В Татарстане уровень средней зарплаты в первом полугодии 2019 года вырос на 5 процентов

РТ занял 73-ю строчку в рейтинге регионов с наибольшим ростом зарплат.

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Татарстан стал 73-м в рейтинге регионов с наибольшим ростом зарплат. По результатам первого полугодия 2019 года размер средней зарплаты татарстанцев вырос на 5 процентов. Список регионов по динамике заработной платы составлен агентством «РИА Рейтинг».

На данный момент среднемесячная зарплата жителей Татарстана составляет 31,4 тыс. рублей. Показатель покупательной способности татарстанцев, который показывает, сколько житель региона может купить на определенную сумму денег товаров и услуг при существующем уровне цен, установился на уровне 2,28. Самый высокий уровень покупательной способности зарегистрировали в ЯНАО — 4,6.

Лидером рейтинга стала Костромская область с полугодовым приростом в 14,7 процентов и средней зарплатой в 26,9 тыс. рублей. На втором месте Тыва — 12,4 процента и 34 тыс. рублей, на третьем — Магаданская область — 11,6 процентов и 77,8 тыс. рублей.
 

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