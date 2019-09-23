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Татар-информ

23 сентября 2019, 09:10

Экономика и финансы

Татарстан примет первый форум по нацпроектам «Национальное развитие»

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Экономика и финансы

Татарстан примет первый форум по нацпроектам «Национальное развитие»

В состав организационного комитета мероприятия вошли Рустам Минниханов, Константин Чуйченко и Анатолий Кириенко.

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В 2020 году в Татарстане пройдет первый всероссийский форум «Национальное развитие», посвященный национальным проектам. Соответствующее распоряжение Премьер-министра России Дмитрия Медведева размещено на портале Правительства РФ.

«В целях формирования единых подходов Правительства РФ и субъектов РФ по достижению национальных целей и реализации национальных проектов (программ) организовать проведение на ежегодной основе Всероссийского форума „Национальное развитие“. Установить, что форум проводится в 2020 году в Республике Татарстан, в 2021 году — в Нижегородской области», — говорится в документе. 

При этом Минфину РФ поручено ежегодно выделять «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (РАНХиГС) на подготовку и проведение форума 50 млн рублей.

Был утвержден также состав организационного комитета форума. Его председателем стал руководитель Аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко, его замом — замруководителя Аппарата Правительства РФ Анатолий Кириенко. 

В сам состав оргкомитета вошли Президент Татарстана Рустам Минниханов, первый замминистра финансов Леонид Горнин, президент Сбербанка Герман Греф, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и другие.

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