Группа «Моральный Кодекс» выступит с Государственным симфоническим оркестром РТ

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев после выступления на казанском фестивале SKAZ.KA рассказал, что планирует сыграть в Казани с Государственным симфоническим оркестром классический концерт.

«Любимые места в Казани — это концертные залы, филармония, в частности. Мне очень нравится казанский симфонический оркестр, я мечтаю с ними сыграть концерт. В будущем году, думаю, стоит ждать классический концерт», — поделился солист.

Право открывать основную сцены фестиваля SKAZ.KA было отдано группе «Моральный кодекс» с его бессменным фронтменом Сергеем Мазаевым. Судя по тому, что зрители подпевали «Первый луч, первый дождь, по весеннему Арбату ты идешь», курс был выбран верно.

«Очень хорошая публика, неожиданно молодая, а мы-то ребята не совсем "свежие". Приятно, что на нас так реагируют, как на свою музыку. Нам на любом фестивале ценно участие, поэтому мы и сюда приехали с удовольствием», — рассказал Сергей Мазаев.

В рамках фестиваля, который прошел 21 сентября на «Татнефть Арене», выступили «Чайф», Пелагея со своей группой, The Hatters, Иван Дорн, Animal ДжаZ, Noize MC, Eighteen, Brainstorm и «Танцы Минус».

Музыкальная группа «Моральный кодекс» — советская и российская рок-группа, группа играет в стиле рок с элементами блюза, фанка и джаза. Хиты этой команды: «Первый снег», «Ночной каприз» и «До свидания, мама».

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