В Дамаске откроется школа, восстановленная при поддержке ДУМ РТ

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Сегодня глава мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин с рабочим визитом прибыл в Сирию, где в районе Барзе провинции Дамаск состоится открытие общеобразовательной школы, восстановленной благодаря помощи ДУМ РТ и других религиозных организаций России после разрушений в результате военных действий, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«Камиль хазрат Самигуллин прибыл в составе Межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ», — говорится в сообщении.

Российскую делегацию встретил министр вакуфов Абдусаттар Сеид, который поблагодарил за поддержку и содействие участникам кампании по реставрации школы. Камиль хазрат Самигуллин же выразил готовность оказывать поддержку мусульманским религиозным организациям Сирии, пригласил министра посетить Казань и предложил провести совместную научно-богословскую конференцию.

Пятиэтажная школа на тысячу мест — первый объект в рамках проекта по восстановлению пострадавшей от военных действий социальной инфраструктуры Сирии. Здание было разрушено в результате военных действий. Религиозные общины России — христиане и мусульмане организовали сбор средств для оказания гуманитарной помощи с декабря прошлого года. Духовное управление мусульман РТ внесло свой весомый вклад в инициирование проекта возрождения этой школы.

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