В Казани мероприятия в парках посетило почти полмиллиона человек – в два раза больше, чем в 2018-м

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В этом году Казани прошло около тысячи мероприятий в общественных пространствах города, которые посетило порядка полумиллиона человек — в два раза больше, чем в 2018 году. Об этом сообщил на деловом понедельнике в мэрии директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров.

«C 4 мая по 15 сентября на территории общественных пространств Казани в рамках летней развлекательной программы „Парковая культура“ прошло 907 мероприятий культурной, образовательной и спортивной направленности, которые посетили более 467 тысяч человек. Поток посетителей вырос вдвое по сравнению с прошлым годом», — сказал Марат Закиров

Программу «Парковая культура» сформировали на основе анализа результатов опроса посетителей парков. Они рассказали о том, какие мероприятия хотели бы видеть в общественных пространствах.

«Особое внимание в этом году было уделено гастрономическому направлению. В итоге 23,5 тыс. посетителей побывали на „Гриль-фесте“ в Горкинско-Ометьевском лесу, а большой фестиваль мороженого в парке им. Горького посетили 14,5 тыс. человек», — добавил Закиров.

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