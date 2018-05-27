WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

23 сентября 2019, 08:32

Общество

В Казани мероприятия в парках посетило почти полмиллиона человек – в два раза больше, чем в 2018-м

Рекомендуем

Общество

В Казани мероприятия в парках посетило почти полмиллиона человек – в два раза больше, чем в 2018-м

Фото: архив/Михаил Захаров

Всего в столице Татарстана прошло почти тысяча спортивных, культурных и образовательных событий.

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В этом году Казани прошло около тысячи мероприятий в общественных пространствах города, которые посетило порядка полумиллиона человек — в два раза больше, чем в 2018 году. Об этом сообщил на деловом понедельнике в мэрии директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров.

«C 4 мая по 15 сентября на территории общественных пространств Казани в рамках летней развлекательной программы „Парковая культура“ прошло 907 мероприятий культурной, образовательной и спортивной направленности, которые посетили более 467 тысяч человек. Поток посетителей вырос вдвое по сравнению с прошлым годом», — сказал Марат Закиров

Программу «Парковая культура» сформировали на основе анализа результатов опроса посетителей парков. Они рассказали о том, какие мероприятия хотели бы видеть в общественных пространствах.

«Особое внимание в этом году было уделено гастрономическому направлению. В итоге 23,5 тыс. посетителей побывали на „Гриль-фесте“ в Горкинско-Ометьевском лесу, а большой фестиваль мороженого в парке им. Горького посетили 14,5 тыс. человек», — добавил Закиров.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Дамаске откроется школа, восстановленная при поддержке ДУМ РТ
Новости дня
09:10
Татарстан примет первый форум по нацпроектам «Национальное развитие»

В состав организационного комитета мероприятия вошли Рустам Минниханов, Константин Чуйченко и Анатолий Кириенко.

08:55
Группа «Моральный Кодекс» выступит с Государственным симфоническим оркестром РТ

Сергей Мазаев в разговоре с журналистами поделился, что имеет особую любовь к казанской филармонии и симфоническому оркестру Татарстана.

08:40
В Дамаске откроется школа, восстановленная при поддержке ДУМ РТ

В открытии школы примет участие Председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин.

08:32
В Казани мероприятия в парках посетило почти полмиллиона человек – в два раза больше, чем в 2018-м

Всего в столице Татарстана прошло почти тысяча спортивных, культурных и образовательных событий.

08:20
Участник «Квартета И» анонсировал дату начала съемок второй части фильма «Громкая связь»

Камиль Ларин рассказал, что в продолжении фильма зрителей ждут сюрпризы, но заверил, что никто голым в кадре бегать не будет.

08:09
Завод Петцольда в Казани принял первое мероприятие в качестве нового лофт-пространства

Участницей одного из баттлов URAM fest’а стала дочь министра по делам молодежи.

08:00
Очистные сооружения на свалке в Самосырово будут делать специалисты из Зеленограда

Победителем аукциона стала компания ООО «Сумма Технологий Очистки Воды».

07:50
Минниханов и Нарышкин посетят саммит разведок стран СНГ в Казани

Руководители служб разведок и органов безопасности соберутся в Казанской Ратуше.

07:37
Минздрав РФ планирует сделать бесплатными жизненно необходимые лекарства
07:08
Минфин России планирует масштабное сокращение госслужащих
06:29
В Казани откроется выставка башкирского художника в стиле этнического авангарда

Этнический авангард выражается в синтезе древней, архаической образности и современного визуального языка.

05:23
Более 26 тысяч нижнекамцев стали участниками Всероссийского дня бега

В городе легкоатлетический забег прошел на обновленном проспекте Химиков.

04:23
Древний Болгар посетили ветераны-подводники Тихоокеанского флота

Члены экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения «К-258», базировавшегося на Камчатке, встречаются у кого-то из ветеранов.

03:41
На Белых горах в Лаишево провели семь забегов в рамках «Кросса нации»

Поздравил и поддержал участников первый замруководителя исполкома Лаишевского района Андрей Карсалов.

02:17
В Билярске Алексеевского района отпраздновали 110-летие школы

Школьники и педагоги подготовили для гостей историческую ретроспективу и концерт.

01:08
На массовый старт «Кросс Татарстана 2019» вышли более пяти тысяч заинцев

Заинский район принял участие в спортивной акции «Кросс Татарстана 2019».

00:35
Из-за пожара в общежитии Казанского медуниверситета эвакуировались 500 человек

Возгорание произошло на девятом этаже общежития.

00:19
В Спасском районе на старт «Кросса Татарстана 2019» вышли 400 бегунов

В финале забегов победители были награждены кубками, грамотами и медалями.

22.09 22:12
В России отзывают более 200 автомобилей Mazda
22.09 21:48
Для казанских подростков провели «День мужества»

Команде победителей спортивно-воспитательного мероприятия вручили сертификат на участие в военно-спортивной игре «Лазертаг».

22.09 21:10
Для казанцев проведут бесплатную консультацию по оказанию юридической помощи

Прием граждан пройдет 26 сентября на базе КДК им. В.И. Ленина.

22.09 20:29
Российские ученые ввели «индекс самогона» для оценки экономической обстановки
22.09 19:20
В Набережных Челнах на «Чистых играх» собрали больше тонны отходов и нашли новую лопату

Организаторами «Чистых игр» в Набережных Челнах выступили экологическое движение «Чистый лист», молодежь ПАО «КАМАЗ» и другие.

22.09 18:40
Новое лофт-пространство, первая мультимедийная комната и баттлы: в Казани проходит URAM FEST

В уикенд 21-22 сентября художники украсили завод Петцольда, а молодые музыканты и дизайнеры представили свое творчество столичным жителям.

22.09 17:45
Казань примет фестиваль польских фильмов «Висла»

Фестиваль откроется 27 сентября в кинотеатре «Мир» фильмом «Помилование» Яна Якуба Кольского.

События