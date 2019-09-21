Участник «Квартета И» анонсировал дату начала съемок второй части фильма «Громкая связь»

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Участник «Квартета И» Камиль Ларин рассказал, что съемки продолжении фильма «Громкая связь» стартуют в феврале следующего года, и, возможно, его название будет отличаться от первой части. Об этом он рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» во время фестиваля SKAZ.KA, который проходил на в Казани.

«Насчет проектов „Квартета И“ могу сказать, что сейчас написан сценарий продолжения фильма „Громкая связь“ — это будет „Громкая связь 2“ или „Обратная связь“. В феврале собираемся снимать и через новый год хотим сделать премьеру», — рассказал Камиль Ларин.

Также он поделился, что команда всегда готовит для зрителей сюрпризы. «Голым никто у нас бегать не будет из "Квартета", и постельных сцен не предполагается, мы будет открывать новые темы для наших зрителей», — добавил собеседник.

Камиль Ларин на этих выходных приезжал в Казань на фестиваль SKAZ.KA. Фестиваль начинался в 14:00 и закончился в 22:00, все эти восемь часов на сцене со зрителями были Камиль Ларин и Раяна Ахметзянова.

В этом году Камиль Ларин получил звание заслуженного артиста России , а также он является заслуженным артистом Татарстана.

«Я приезжаю в Казань с самым хорошим настроением и возвращаюсь домой с таким же. Это практически вторая моя родина. Город расцветает, люди невероятные», — подчеркнул Ларин.

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