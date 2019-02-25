Минниханов и Нарышкин посетят саммит разведок стран СНГ в Казани

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Столица Татарстана сегодня примет ежегодный Саммит разведок стран СНГ. В мероприятии примут участие директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и Президент РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует принять участие в XVI Саммите разведок стран СНГ», — отметили в пресс-службе.

Утром Сергей Нарышкин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин возложат цветы к Вечному огню в Парке Победы Казани, после чего в Казанской Ратуше пройдет совещание руководителей служб разведок. Ожидается, что на заседании будут обсуждены совместные усилия по нейтрализации вызовов государствам-участникам СНГ, связанные с вмешательством внешних сил.

По итогам совещания главы делегаций намерены подписать меморандум, в котором будет зафиксировано стремление участников совершенствовать процесс обмена разведывательной информацией. Также в документе будут указаны формы и направления сотрудничества в целях предотвращения внутренних и внешних угроз. В ходе совещания планируется достичь договоренности по дальнейшей активизации усилий в деле противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму.

В работе форума примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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