Минздрав РФ планирует сделать бесплатными жизненно необходимые лекарства

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Минздрав России готовит проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу министерства Веронику Скворцову.

Отмечается, что единая цифровая система амбулаторного лекарственного лечения может вступить в силу в 2022 году.

Сейчас бесплатные медикаменты получают только льготные категории граждан. В результате реализации проекта предполагается расширить список тех, кто имеет право на бесплатные лекарства или большую скидку на их покупку.

Вероника Скворцова пояснила, что вначале планируется включить в список граждан с отдельными видами заболеваний. Министр привела в пример «пилотный» эксперимент, который проводился в Кирове, где выдавали лекарства гипертоникам для контроля за давлением.

По данным издания, ведомство обсуждает и другие варианты. Так, например, речь идет о бесплатных лекарствах для детей до 14 лет или до их совершеннолетия.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.