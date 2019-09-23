Минфин России планирует масштабное сокращение госслужащих

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). С 2020 года в России запустят реформу в сфере госуправления, в результате которой сократят «армию» госслужащих и повысят зарплаты оставшимся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замминистра финансов Татьяну Нестеренко.

По ее словам, в противном случае зарплаты чиновников в будущем будут индексировать только на уровень инфляции, потому что для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим в бюджете придется искать дополнительно 100 млрд рублей в год.

«Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь», — сказала Нестеренко.

Минфин планирует провести сокращение государственного аппарата в два этапа. На первом это произойдет «автоматически». Так, численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в 2020 году сократят на 10%, территориальных органов — на 5%, а к 2021 году этот показатель в регионах составит 15%.

На втором этапе планируется укрупнить территориальные органы министерств и ведомств и преобразовать в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.

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