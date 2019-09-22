В Спасском районе на старт «Кросса Татарстана 2019» вышли 400 бегунов

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В Спасском районе РТ возле универсального спортивного зала «Олимп» собрались участники беговых состязаний. В общей сложности в этом спортивном празднике нынче приняли участие более 400 человек разного возраста – от двух до 70 лет, пишет газета «Яна тормыш».

Перед стартами собравшихся приветствовал замглавы района Сергей Тюнев. Он пожелал всем успехов в преодолении беговой дистанции.

Участники с позитивом и хорошим настроением участвовали в соревнованиях.

Традиционно представители разной возрастной категории пробежали 1000, 2000 и 3000 метров. Результаты пошли в зачет нормативов ГТО.

В финале забегов победители были награждены кубками, грамотами и медалями.

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