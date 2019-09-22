На Белых горах в Лаишево провели семь забегов в рамках «Кросса нации»

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). На Белых горах состоялся большой забег, посвященный Дню бега в Республике Татарстан, пишет газета «Камская новь».



Проверить свои силы в легкоатлетическом кроссе пришли жители города, работники учреждений и организаций района, а также школьники с 5-го по 11-й классы.



Поздравил и поддержал участников первый замруководителя исполкома Лаишевского района Андрей Карсалов. Он пожелал юным и взрослым участникам победы и позитивного настроя.

Главный судья соревнований Валерий Комаров ознакомил всех с программой проведения забегов.





Первым и самым массовым стал забег работники учреждений и организаций района. После выстрела спортивного пистолета, которым давал команду «Марш» судья Вадим Шишмарев, все побежали на большой круг. Каждый забег сопровождала бригада скорой помощи Лаишевской ЦРБ.



В общем забеге победили сотрудники МЧС по РТ в Лаишевском районе.





Всего было проведено семь забегов. Победителям вручили медали и грамоты. Участники и болельщики зарядились позитивом, спортивным азартом и запаслись отличными впечатлениями.

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