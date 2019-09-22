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Татар-информ

23 сентября 2019, 03:41

Общество

На Белых горах в Лаишево провели семь забегов в рамках «Кросса нации»

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Общество

На Белых горах в Лаишево провели семь забегов в рамках «Кросса нации»

Фото: laishevskyi.ru

Поздравил и поддержал участников первый замруководителя исполкома Лаишевского района Андрей Карсалов.

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). На Белых горах состоялся большой забег, посвященный Дню бега в Республике Татарстан, пишет газета «Камская новь».

Проверить свои силы в легкоатлетическом кроссе пришли жители города, работники учреждений и организаций района, а также школьники с 5-го по 11-й классы.

Поздравил и поддержал участников первый замруководителя исполкома Лаишевского района Андрей Карсалов. Он пожелал юным и взрослым участникам победы и позитивного настроя.

Главный судья соревнований Валерий Комаров ознакомил всех с программой проведения забегов.



Первым и самым массовым стал забег работники учреждений и организаций района. После выстрела спортивного пистолета, которым давал команду «Марш» судья Вадим Шишмарев, все побежали на большой круг. Каждый забег сопровождала бригада скорой помощи Лаишевской ЦРБ.

В общем забеге победили сотрудники МЧС по РТ в Лаишевском районе.



Всего было проведено семь забегов. Победителям вручили медали и грамоты. Участники и болельщики зарядились позитивом, спортивным азартом и запаслись отличными впечатлениями.

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