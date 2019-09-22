Древний Болгар посетили ветераны-подводники Тихоокеанского флота

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Болгар и Болгарский музей-заповедник посетили ветераны экипажа атомной подводной лодки Тихоокеанского флота, пишет газета «Яна тормыш».

Традиция встречаться у моряков зародилась давно. Ежегодно члены экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения «К-258», базировавшегося на Камчатке, встречаются у кого-то из ветеранов на его родине.

В этом году ветераны приехали на родину земляка из Спасского района, старшего мичмана Александра Погодина, который 15 лет отслужил на этой лодке и сейчас является активным последователем традиций атомохода. В настоящее время Александр Михайлович живет в Севастополе, но он никогда не терял связи со своей малой родиной.

Почетных гостей встретили на центральной площади города, у Аллеи Героев, хлебом-солью и чак-чаком. Моряков приветствовали руководитель аппарата Совета района Евгений Демьянов, депутат Госсовета РТ Камиль Нугаев. Встреча также прошла при участии ветеранов ВМФ, пограничных войск, воинов-интернационалистов, юнармейцев, учащихся школ, жителей и гостей города.

От имени экипажа хозяев поблагодарил Александр Погодин, вручив Камилю Нугаеву награды и подарки за участие в установлении дружеских взаимоотношений с Крымом.

После минуты молчания участники возложили венки и цветы к подножию памятника бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Венки и цветы были возложены и к памятнику воинам-интернационалистам и участникам боевых действий в других «горячих точках», воинам-пограничникам и памятному знаку «Всем морякам».

Во время встречи ветераны-подводники пообщались с молодежью, школьниками, кадетами, рассказав много интересного о своей службе. После официальной части гости с большим интересом осмотрели памятники Болгарского музея-заповедника.

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