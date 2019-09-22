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Татар-информ

23 сентября 2019, 06:29

Культура

В Казани откроется выставка башкирского художника в стиле этнического авангарда

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Культура

В Казани откроется выставка башкирского художника в стиле этнического авангарда

Фото: пр-сл ГМИИ РТ

Этнический авангард выражается в синтезе древней, архаической образности и современного визуального языка.

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). 25 сентября в Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ состоится открытие выставки «Истоки. Искусство войлока» заслуженного художника Республики Башкортостан Талгата Масалимова, сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.

Живописец, график, художник декоративно-прикладного искусства, педагог Талгат Масалимов родился в 1958 году в одной из красивейших деревень Миякинского района Башкортостана – Шатмантамак, которая славится богатой историей.

На протяжении всего творческого пути Шатмантамак стала ключевой темой художника. Источниками его вдохновения являются детские впечатления и воспоминания. По словам мастера кисти, главная тема нашлась в сундуке бабушки. Предметы народного быта, национальный костюм, вышивка и ткачество прямо из сундука «хлынули» на его холсты и графические листы.

«Этот неиссякаемый источник до сих пор питает мое вдохновение, будоражит мою фантазию, принося радость от соприкосновения с подлинным, историческим и очень родным материалом. Войлок занимает в этом ряду место особое, если не главное», – поделился Талгат Хасанович.

Творчество художника классифицируется как этнический авангард – направление, возникшее в национальных республиках Поволжья, Эстонии и Финляндии на рубеже 1980-х – 1990-х годов и выразившееся в синтезе древней, архаической образности и современного визуального языка.

Выставка продлится по 31 октября текущего года. Открытие запланировано на пять вечера.

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